Отоларинголог Наталия Сергеева в беседе с « Абзацем » рекомендовала слушать музыку в наушниках не более двух часов в день, делая перерывы минимум на 10 минут после каждого часа. Уровень громкости при этом не должен превышать 60%.

Специалист пояснила, что безопасным считается шум, не вредящий внутреннему уху, а слуховой проход очень чувствителен к резкому гулу или продолжительному громкому воздействию.

Сергеева объяснила: при резком кратковременном или длительном громком звуке чувствительные клетки уха повреждаются, и эти изменения становятся необратимыми. Человек может сразу столкнуться с оглушением, иногда появляется посторонний шум. Клетки повреждаются настолько, что плохо воспринимают внешние звуки и сами вырабатывают патологический шум. Последствия разового громкого звука в течение месяца обратимы, однако привычка засыпать в наушниках или использовать их почти без перерыва постепенно ведет к снижению слуха без возможности восстановления.

По данным ВОЗ, к 2030 году дети, которые к тому времени станут взрослыми, будут иметь нарушения слуха практически наполовину. Каждый четвертый из нынешнего подрастающего поколения столкнется со снижением слуха, а каждый восьмой будет носить слуховой аппарат. Чувствительность слуха утрачивается постепенно, но с годами проблема нарастает. Врач также отметила, что накладные наушники безопаснее вкладышей: они обладают шумоподавлением и побуждают владельца снижать громкость.