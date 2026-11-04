Две трети москвичей на ноябрьские праздники останутся в России: куда поедут и сколько потратят

АГН «Москва»: две трети москвичей на ноябрьские праздники останутся в России

Общество

Две трети бронирований жилья на ноябрьские праздники у москвичей приходятся на российские города, а средняя стоимость забронированной ночи в отечественных отелях снизилась на 5%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Островок». По данным сервиса, на российские направления приходится 66% бронирований за период с 31 октября по 8 ноября.

В топ-10 популярных городов вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Краснодар, Тула, Кострома и Владимир. Кострома поднялась с 12-го места в 2025 году и вошла в десятку лидеров, а Краснодар переместился с 16-го на восьмое место. Средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах составляет ₽5,3 тыс. — на 5% меньше, чем годом ранее, когда она была ₽5,6 тыс.

На зарубежные направления у москвичей приходится каждое третье бронирование (34%). В топ-10 вошли Белоруссия, Турция, Узбекистан, Таиланд, Армения, Китай, ОАЭ, Япония, Грузия и Казахстан. Средняя стоимость ночи за рубежом — ₽9,85 тыс., что на 2% меньше, чем годом ранее.

В пресс-службе сервиса «Отелло» Агентству «Москва» рассказали, что на период с 2 по 8 ноября по числу бронирований лидирует Москва с долей 19%, на втором месте Санкт-Петербург (17%), в тройке также Казань (3%). В топ-10 вошли Эстосадок, Анапа, Новосибирск, Сочи, Краснодар, Владивосток и Нижний Новгород. Средняя продолжительность проживания в популярных направлениях — две-три ночи, однако в Сочи туристы планируют задерживаться в среднем на четыре ночи. Дешевле всего проживание обойдется в Сочи и Новосибирске — в среднем не более ₽5 тыс. за ночь, до ₽7 тыс. за ночь можно забронировать в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Владивостоке.

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