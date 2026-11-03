Энергетики пробуют все больше россиян, но пьют их все реже: частота покупок упала на 9,2%

Аудитория энергетических напитков в России растет, но пьют их реже: за первые шесть месяцев 2026 года средняя частота покупок сократилась на 9,2%, а объем на человека — на 13%. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в исследовательской компании РОМИР.

По данным потребительской панели, пенетрация категории увеличилась до 27% против 23,6% в предыдущем периоде, однако покупательская интенсивность снизилась. Это подтверждает и опрос: каждый пятый респондент заявил, что за последние полгода стал потреблять энергетики реже.

Одной из причин снижения потребления в компании назвали тренд на здоровый образ жизни. Среди тех, кто сократил употребление таких напитков, 60% объяснили это стремлением вести ЗОЖ, а 22% — переходом на другие бодрящие напитки. Таким образом, по данным РОМИР, категория привлекает все больше новых покупателей, но каждый из них покупает энергетики реже и меньшими объемами, а заметная часть аудитории сознательно отказывается от них в пользу более здоровых альтернатив.