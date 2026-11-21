Закрытие автомобильных пунктов пропуска на границе Эстонии и России, запланированное на 1 декабря, может привести к существенному увеличению транспортного потока через Латвию. Правительство Эстонии приняло решение приостановить работу всех автопереходов на полгода, что вынудит часть водителей искать альтернативные маршруты.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предупредил о возможных сложностях. В интервью Латвийскому радио он отметил, что дополнительная нагрузка потребует от сотрудников работы в сверхурочном режиме. По его оценке, полностью избежать образования очередей не удастся, даже несмотря на наличие действующей электронной системы записи на пересечение границы.

Эксперт уточнил, что не весь текущий трафик из Эстонии переместится в Латвию: значительную часть составляют пешеходы, особенно в районе Нарвы. Однако автомобилисты, лишившиеся привычного пути, неизбежно переориентируются на латвийские КПП. При этом латвийские власти пока не планируют закрывать свои пункты пропуска. Пуятс подчеркнул, что подобные решения находятся в компетенции правительства, и никаких сигналов о подготовке ограничений он не получал.