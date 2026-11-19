Актер Гоша Куценко поделился курьезной историей, связанной с его многолетним участием в спектакле «Ladies’ Night». На премьере сериала «Тайный город» артист рассказал, как однажды оказался в неловкой ситуации при встрече с сотрудниками полиции.

По словам Куценко, продюсеры постановки выдали актерам женские стринги для примерки перед выходом на сцену. Решив не надевать их сразу, он убрал белье в карман куртки. Позже, находясь на улице возле клуба вместе с коллегой, актер был остановлен стражами порядка для досмотра. ‎Несмотря на то что один из полицейских узнал звезду фильма «Антикиллер» и искренне обрадовался встрече, формальности потребовали проверки карманов.

«Достал стринги. Говорит: „Это что?“ Я говорю: „Это история, я вам расскажу“. Он: „Нет-нет, не надо, все ясно“», — с юмором вспомнил Куценко.

Артист также признался, что за 25 лет работы в спектакле у него накопилась целая история с этим предметом гардероба: он до сих пор бережно хранит и использует те самые три пары стрингов, которые были выданы ему в самом начале карьеры в этой постановке.