Грипп прилетел из Таиланда и Китая: что происходит с заболеваемостью на Вологодчине

Минздрав Вологодской области: в регионе зафиксировали единичные случаи гриппа

Общество

В Вологодской области зарегистрировали единичные случаи гриппа, в том числе завозные из Таиланда и Китая. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в области остается стабильной. Сейчас в циркуляции преобладают вирусы негриппозной этиологии — риновирус, бокавирус и парагрипп, однако есть и единичные случаи гриппа, включая завозные из других стран. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией также держится на стабильно низком уровне.

В Минздраве региона напомнили, что на Вологодчине продолжается массовая вакцинация против гриппа. Ее цель — привить 60% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции. По состоянию на 23 октября в области привиты уже более 319 тысяч жителей, из них более 130 тысяч детей. Таким образом, по данным ведомства, фон по ОРВИ остается спокойным, но завозные случаи гриппа и продолжающаяся прививочная кампания требуют внимания — особенно в преддверии сезонного подъема заболеваемости.

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