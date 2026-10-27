Пентагон обнародовал седьмой пакет рассекреченных документов об НЛО, в который вошли отчеты ФБР и Министерства обороны о так называемом «черном треугольнике». По данным источников, этот неопознанный объект якобы видели сразу три федеральных агента, описавшие его как «инопланетный истребитель».

Публикация совпала с новым витком напряженности на Ближнем Востоке: наблюдатели обратили внимание, что новые порции файлов обычно выходят на фоне громких событий американской повестки, а самый крупный пакет был опубликован во время начала войны с Тегераном. Помимо материалов о «черном треугольнике», в коллекцию включены отчеты 1960-х годов. В них подробно описаны аппараты, потерпевшие крушение во время космической гонки США и Советского Союза. Таким образом, новая партия документов сочетает одну из самых загадочных аномалий современности с историческими свидетельствами эпохи освоения космоса.