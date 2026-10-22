Инсульт молодеет: почему средний возраст пациентов упал до 60 лет и кто в зоне риска

Профессор Широков: инсульт у молодых провоцируют стресс и COVID-19

Общество

Средний возраст пациентов с инсультом за последние десятилетия сместился с 64–65 до 60 лет, а среди людей 20–54 лет число случаев за почти три десятилетия удвоилось. Об этом Readovka сообщил профессор кафедры кардиологии РМАНПО Евгений Широков.

По его словам, у молодых пациентов заболевание все чаще развивается на фоне постоянного стресса и перенесенного COVID-19, который способен повреждать артерии. Дополнительными факторами риска специалист назвал курение, избыточный вес, недостаток движения и повышенный уровень сахара в крови. После 45 лет врач советует регулярно проходить обследования. При частых головных болях, одышке и перепадах давления он рекомендует обращаться к кардиологу. Для быстрой проверки возможного инсульта, по словам Широкова, применяется правило «лицо, рука, речь»: человека просят улыбнуться, поднять обе руки и произнести фразу. Асимметричная улыбка, невнятная речь или опускание одной руки могут указывать на инсульт.

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