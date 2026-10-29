«Инсульт уха»: почему при внезапной глухоте нельзя ждать, что само пройдет

Внезапная сенсоневральная тугоухость, которую называют «инсультом уха», требует начала лечения в первые 72 часа. Об этом в интервью РИАМО предупредил аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

По его словам, внезапное снижение слуха обычно сопровождается ощущением заложенности, шумом или звоном в ухе, а также может дополняться головокружением и нарушением равновесия. Человек при этом нередко ошибочно принимает состояние за серную пробку. Специалист подчеркнул: пробку можно удалить и через неделю, а при внезапной сенсоневральной тугоухости кортикостероиды эффективны только в первые 72 часа, поэтому ждать, когда «само пройдет», недопустимо.

Иногда внезапная глухота оказывается первым признаком сосудистой катастрофы, добавил он. Ранее Дикопольцев отмечал, что в некоторых случаях заложенность в ушах после авиаперелета сигнализирует о баротравме — повреждении структур среднего уха из-за резкого перепада давления, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до потери слуха.