Народный артист Олег Газманов, недавно отметивший 75-летие, признался в эфире программы «Судьба человека», что считает себя должником перед семьей из-за постоянных гастролей. По словам певца, плотный график мешал ему полноценно участвовать в воспитании старшего сына Родиона, пасынка Филиппа и младшей дочери Марианны.

Артист стремился обеспечить близких материально, однако дети больше нуждались в его личном присутствии, что он называет типичной платой за профессию музыканта и бывшего моряка. Несмотря на эти сожаления, Газманов охарактеризовал текущий период как один из самых счастливых в своей жизни.

В браке с Мариной Муравьевой-Газмановой, которая младше супруга почти на два десятилетия, он состоит уже 23 года. Супруга недавно публично поздравила его с юбилеем, отметив невероятную энергию и физическую форму, которой могут позавидовать двадцатилетние. Пара активно путешествует, а Марина даже начала обучать мужа аргентинским танцам.

Творчество остается главным приоритетом: певец продолжает ежегодно сочинять новые композиции и в шутку рассчитывает дожить до 150 лет, чтобы успеть исполнить все задуманное. Недавно артист также стал тестем: его дочь Марианна вышла замуж. Газманов с юмором вспомнил первую встречу с зятем, когда демонстративно принес настенную шашку, чтобы обозначить серьезность своих намерений. На самой свадьбе отец ограничился лаконичным напутствием, пожелав дочери двигаться только вперед.