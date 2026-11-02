Каланхоэ в нос — и ожог слизистой: кардиолог предупредил об опасности народного средства от насморка

Врач Прокофьев: сок каланхоэ может вызвать ожог слизистой носа

Общество

Сок каланхоэ способен вызвать ожог слизистой носа, предупредил в разговоре с сайтом 360.ru кардиолог Денис Прокофьев. По словам врача, при лечении насморка этим средством может возникнуть аллергическая реакция.

Прокофьев отметил, что растительные препараты, включая сок каланхоэ, способны привести к ожогу слизистой, и признался, что категорически против такого самолечения: люди увлекаются народными средствами, капают отвары, но смысла в этом он не видит.

Собеседник издания подчеркнул, что в лор-терапии существует множество препаратов, поэтому от народной медицины в такой ситуации лучше отказаться. Специалист добавил, что необходимо использовать только готовые формы капель определенного направления. Таким образом, по словам кардиолога, самодельные средства на основе каланхоэ несут риск ожога и аллергии, а предпочтение стоит отдавать аптечным препаратам, назначенным врачом.

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