Клюква против кариеса: стоматолог объяснила, какая ягода действительно защищает зубы

Свежая клюква способна профилактировать кариес за счет полифенолов в составе. Об этом « Абзацу » рассказала врач-стоматолог Вероника Мелехова. По ее словам, для такого эффекта ягоды должны быть свежими, а не в виде соков и сладких морсов.

Основной причиной развития кариеса эксперт назвала патогенную микрофлору полости рта, а именно анаэробные бактерии Streptococcus mutans: выделяемая ими молочная кислота разрушает поверхность зуба, и в месте поражения образуется кариозная полость, через которую бактерии проникают внутрь. Полифенолы клюквы мешают микроорганизмам приклеиваться к зубам и склеиваться между собой, а также не дают формировать более плотный налет и подавляют выработку самой молочной кислоты.

При этом стоматолог подчеркнула, что клюква не заменяет классическую гигиену и не станет панацеей при серьезных проблемах: качественная чистка щеткой и пастой, а также ирригатор и другие приспособления помогают удалить остатки пищи, а умеренное употребление ягоды лишь закрепляет эффект. Слова специалиста подтверждают исследования сотрудников Иллинойского университета: в эксперименте с участием 22 человек — 14 детей и 8 взрослых — одна группа полоскала рот 100%-ным клюквенным соком без сахара, вторая использовала подслащенный напиток, третья — обычную воду. Уже через 30 минут после процедуры в образцах групп, применявших клюквенный сок, рост бактерий замедлился, причем эффект оказался ощутимым и у взрослых, и у детей.