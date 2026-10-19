Комендантский час во Франции: Лекорню поручил префектам ввести ограничения вечером

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил префектам департаментов ввести комендантский час в ряде районов французских городов вечером в понедельник. По его словам, префекты будут действовать точечно, а МВД позднее составит карту действия режима.

Лекорню сообщил, что попросил префектов ввести частичный комендантский час в некотором количестве районов уже этим вечером. Глава правительства выразил надежду, что мера позволит защитить не только граждан, но и торговые точки. Он также допустил введение чрезвычайного положения, если возникнет такая необходимость.