В Амурской области вновь зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Это следует из данных еженедельного мониторинга регионального Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в регионе выявили 2806 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной природы: на них приходится 93%. Чаще всего обнаруживают риновирусы (38,6%), аденовирусы (17,5%) и бокавирусы (8,8%). Доля вирусов гриппа составила 7%.

В ведомстве напомнили, что вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики гриппа. В первую очередь прививаться рекомендуют детям, жителям старше 60 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями.

Для защиты от респираторных инфекций советуют по возможности избегать массового скопления людей, ограничивать контакты при первых признаках болезни, регулярно проветривать помещения и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При появлении симптомов следует остаться дома и вовремя обратиться к врачу.