Лежать под пледом или двигаться? Врач развенчала главный миф осенних болей в суставах

Врач Полковникова: погода не разрушает хрящ, а проявляет болезнь сустава

Общество

Врачи предупреждают: осенние боли в суставах — не повод лежать под пледом. По словам заведующей отделением неотложной кардиологии, врача-ревматолога Татьяны Полковниковой, атмосферные колебания влияют лишь на субъективное восприятие боли. Погода не разрушает хрящ и не создает болезнь — она проявляет то, что уже есть в суставе, передает «КП—Тюмень».

Специалист указала на распространенную ложную логику осени: при артрозе кажется, что от холода надо больше лежать в тепле. Первые дни действительно легче, но через две недели покоя становится хуже, чем было. В покое слабеют мышцы бедра, поддерживающие сустав, хрящ перестает получать питание, амплитуда движений падает. Возвращение к обычной ходьбе организм воспринимает как новое тяжелое обострение, хотя виноват сам отдых.

Чтобы пережить межсезонье без потерь, врачи советуют двигаться вместо покоя: суставам полезнее регулярная мягкая разминка, чем длительный постельный режим. Ходьба, плавание или велотренажер работают лучше мазей. Также важно соблюдать правило слоев — избегать переохлаждения, но не перегревать больные места грелками без назначения врача: если сустав горячий и красный, тепло навредит. Не стоит самостоятельно увеличивать дозу обезболивающих, особенно при проблемах с желудком или сердцем.

Терпеть боль нельзя, если она меняет характер. Обратиться за помощью нужно, если боль стала постоянной и мешает спать, появилась припухлость, покраснение или кожа над суставом горячая на ощупь, резко ограничились движения, поднялась температура тела. Если сустав внезапно стал горячим, багровым и очень болезненным, медицинская помощь требуется немедленно.

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