«Люди стали лучше понимать себя»: почему жители Калининградской области чаще идут к психиатрам

Психолог Филинская: калининградцы стали лучше распознавать тревожные состояния

Общество

Жители Калининградской области стали чаще обращаться за психиатрической и психотерапевтической помощью. Статистику врачи привели на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС.

Исполняющая обязанности заведующего патопсихологической лабораторией Маргарита Филинская не связывает динамику с ростом заболеваемости: по ее словам, люди стали лучше распознавать симптомы тревожных и депрессивных состояний и знают, куда обращаться за поддержкой. При этом представитель областной психиатрической больницы подчеркнула, что масштабных исследований психологической обстановки в регионе не проводят, поэтому медицинские данные не отражают ситуацию во всем эксклаве целиком.

Телефон доверия психиатрической больницы также фиксирует наплыв обращений. Медицинский психолог Алина Левченко отметила рост числа звонков в период с апреля по ноябрь 2026 года. За десять месяцев специалисты приняли более 8000 звонков — для сравнения, за весь прошлый год на линию поступило 6200 обращений. Наибольшую активность звонящие проявляют в мае и сентябре. Люди жалуются на тревогу из-за семейных проблем, межличностных отношений, неуверенности в себе и школьного буллинга.

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