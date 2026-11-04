«Люди стали лучше понимать себя»: почему жители Калининградской области чаще идут к психиатрам

Исполняющая обязанности заведующего патопсихологической лабораторией Маргарита Филинская не связывает динамику с ростом заболеваемости: по ее словам, люди стали лучше распознавать симптомы тревожных и депрессивных состояний и знают, куда обращаться за поддержкой. При этом представитель областной психиатрической больницы подчеркнула, что масштабных исследований психологической обстановки в регионе не проводят, поэтому медицинские данные не отражают ситуацию во всем эксклаве целиком.

Телефон доверия психиатрической больницы также фиксирует наплыв обращений. Медицинский психолог Алина Левченко отметила рост числа звонков в период с апреля по ноябрь 2026 года. За десять месяцев специалисты приняли более 8000 звонков — для сравнения, за весь прошлый год на линию поступило 6200 обращений. Наибольшую активность звонящие проявляют в мае и сентябре. Люди жалуются на тревогу из-за семейных проблем, межличностных отношений, неуверенности в себе и школьного буллинга.