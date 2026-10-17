Мальдивы пригрозили арестами за купальники вне пляжа: кого еще накажут за откровенный вид?

По данным полиции, нудизм и загар топлес запрещены даже на изолированных резорт-островах. На локальных островах, включая популярный Маафуши, бикини допустимы только в пределах огороженных «Бикини-бич». Любой выход за границы этих зон в пляжной одежде повлечет штраф, а в отдельных случаях — немедленное судебное преследование и арест. Экстренное заявление правоохранителей связано с участившимися случаями, когда иностранцы разгуливали в бикини и вызывающих нарядах по общественным улицам и жилым кварталам обитаемых островов.

Эксперты отмечают, что туристы часто путают изолированный лакшери-резорт с локальными островами, живущими по строгим законам шариата. Попытки пройтись в бикини за пределами пляжа на Маафуши уже приводили к арестам и скандалам. Мальдивы — не единственная страна с подобными ограничениями. В Италии на курортах Сорренто, Венеции и Липари действуют штрафы от €25 до €500 за прогулки в купальниках и без рубашки по городским улицам. В Испании в Барселоне, на Мальорке и в Малаге за появление в бикини или с обнаженным торсом на променадах выпишут штраф от €300 до €600. В ОАЭ пляжная одежда легальна только на пляжах и у бассейнов отелей; выход на общественный променад Дубай Марины карается штрафом и задержанием, а в Шардже возможны тюремное заключение и депортация. В Таиланде купальники не рекомендуются на улицах Патонга и Ао Нанга, а в буддийские храмы и королевские дворцы в шортах выше колен, с открытыми плечами или в пляжной майке не пустят — туристическая полиция может оштрафовать за «оскорбление чувств верующих» на сумму до 10 000 бат.