Миллион просмотров и четыре пальца: почему вирусное фото «ограбленной пары» в Париже оказалось фейком?

Le Figaro: фото ограбленной в Париже пожилой пары оказалось сгенерированным ИИ

Общество

Фотография пожилой пары в нижнем белье, якобы ограбленной во время протестов в Париже, набрала более миллиона просмотров в соцсети. Однако, по данным газеты Le Figaro, изображение создано нейросетью. Анализ с помощью инструмента SynthID Detector показал, что фото как минимум частично сгенерировано ИИ. На это указывают и видимые детали: у женщины на левой руке четыре пальца, у одного из мужчин две головы, а на заднем плане накладываются два лица.

Автор публикации использовал фото как иллюстрацию к сообщению журналиста BFM TV Доминика Ризе. Тот в эфире рассказал, что пару ограбили и оставили раздетой на улице в Париже, сославшись на полицейские источники. В парижской префектуре полиции ответили Figaro, что никакой информации по этому делу у них нет. Прокуратура Парижа призвала к осторожности с распространяемыми сведениями и отметила, что ни одной жалобы, соответствующей описанному случаю, не зафиксировано.

Читайте также

Ночные ограничения сняты: как Внуково и Шереметьево справляются с наплывом задержанных бортов

«Для разнообразия — это очень приятно»: Трамп пошутил про людей с низким IQ в Белом доме

«Для разнообразия — это очень приятно»: Трамп пошутил про людей с низким IQ в Белом доме

Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Пропускную способность российско-абхазской границы увеличат более чем в девять раз

Пропускную способность российско-абхазской границы увеличат более чем в девять раз

Операция и гормонотерапия: Анита Цой раскрыла детали своего лечения

Пассажир устроил переполох на борту: мужчина умер перед посадкой в Лагосе

Кинологи рассказали, как не спровоцировать стаю собак и уцелеть

Кинологи рассказали, как не спровоцировать стаю собак и уцелеть

ПВО уничтожила 505 дронов за ночь: в списке оказался Московский регион — что известно

Пожар вспыхнул на седьмом этаже: в Элисте на месте работают спасатели

Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Удар штормового фронта: когда в Прикамье рухнет температура и придет ветер

Желтый уровень опасности продлится два дня: к чему готовиться жителям Московского региона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное