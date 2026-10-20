Миллион просмотров и четыре пальца: почему вирусное фото «ограбленной пары» в Париже оказалось фейком?

Фотография пожилой пары в нижнем белье, якобы ограбленной во время протестов в Париже, набрала более миллиона просмотров в соцсети. Однако, по данным газеты Le Figaro, изображение создано нейросетью. Анализ с помощью инструмента SynthID Detector показал, что фото как минимум частично сгенерировано ИИ. На это указывают и видимые детали: у женщины на левой руке четыре пальца, у одного из мужчин две головы, а на заднем плане накладываются два лица.