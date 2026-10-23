«Мягко говоря, не очень умный»: кинокритик разнес Егора Крида за лонгслив с «Иди и смотри»

Кинокритик « Абзаца » Анатолий Сушко резко отреагировал на скандал с лонгсливом Егора Крида, заявив о крайне низком уровне интеллекта исполнителя. По мнению Сушко, наказывать нужно не только певца, но и дизайнеров, которые придумали оскорбительный вид одежды.

Критик отметил, что Крид регулярно совершает подобные поступки, и каждый раз это выглядит следствием недалекости и отсутствия примитивной эрудиции и критического мышления. Сушко назвал исполнителя «мягко говоря, не очень умным человеком», подчеркнув, что это сказано очень мягко. При этом, по его словам, проблема не только в Криде: одни придумали дизайн, другие напечатали его на одежде, третьи купили и надели, а целая команда сняла, смонтировала и опубликовала клип — и ни у кого из этой цепочки, как выразился критик, «ничего не екнуло».

Сушко призвал наказать всех причастных по всей строгости закона и считает, что звездам шоу-бизнеса не стоит говорить публично без предварительного теста на IQ. Поводом стал клип «Милый ублюдок», в котором Крид появился в лонгсливе с постером по мотивам военной драмы «Иди и смотри»: главный герой Флера изображен с пирсингом и татуировками, а поверх горящей деревни размещен адрес московского магазина. Стоимость лонгслива составляла ₽38 600.