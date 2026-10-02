Москва бьет рекорды: давление подскочило до 764,3 мм ртутного столба

Синоптик Позднякова: в Москве вторые сутки держится рекордное давление

Общество

В Москве второй день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление. Как сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, в ночь на 2 октября барометры показали 1018,8 гПа, что соответствует 764,3 мм ртутного столба.

По ее словам, в течение дня давление начнет понижаться. Специалист также напомнила, что в начале октября 2021 года аномально высокое давление удерживалось семь дней подряд — это само по себе стало рекордом.

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