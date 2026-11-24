Священник Георгий Максимов рассказал, можно ли спасти душу грешника после смерти. Об этом сообщает ИА МедиаПоток . По его словам, судьбу души решает Бог, но на нее влияют и прижизненные поступки, и молитвы близких.

Иерей пояснил: если человек стремился к праведной жизни, молился, не совершал тяжких грехов и не отдалялся от Церкви, у него есть надежда на вечное пребывание в Царствии Небесном. Тот, кто жил без покаяния, не заботился о духовном состоянии и игнорировал заповеди, может оказаться в аду.

Однако и после смерти у души остается шанс на спасение, если родные и друзья продолжают молиться за нее.

«Молитва живых может многое изменить. Господь слышит просьбы любящих сердец», — подчеркнул священнослужитель.

При этом, отметил Максимов, полагаться только на посмертное заступничество не стоит: главным способом спасения остаются личная вера, добрые дела и стремление к правде.