Можно ли спасти душу грешника после смерти: что ответил священник Георгий Максимов и при чем здесь молитвы близких
Иерей Максимов: у души грешника есть шанс после смерти, если близкие молятся
Священник Георгий Максимов рассказал, можно ли спасти душу грешника после смерти. Об этом сообщает ИА МедиаПоток. По его словам, судьбу души решает Бог, но на нее влияют и прижизненные поступки, и молитвы близких.
Иерей пояснил: если человек стремился к праведной жизни, молился, не совершал тяжких грехов и не отдалялся от Церкви, у него есть надежда на вечное пребывание в Царствии Небесном. Тот, кто жил без покаяния, не заботился о духовном состоянии и игнорировал заповеди, может оказаться в аду.
Однако и после смерти у души остается шанс на спасение, если родные и друзья продолжают молиться за нее.
«Молитва живых может многое изменить. Господь слышит просьбы любящих сердец», — подчеркнул священнослужитель.
При этом, отметил Максимов, полагаться только на посмертное заступничество не стоит: главным способом спасения остаются личная вера, добрые дела и стремление к правде.