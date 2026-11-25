Священнослужители допускают прикосновение к надгробию и поцелуй могильного креста, сообщает дзен-канал «Торжество православия». По информации, решающее значение имеет внутренний настрой человека. Вопросы о соответствии таких действий православной традиции возникают потому, что на кладбище верующие нередко целуют кресты или прикладывают руку к фотографиям умерших родственников.

Посещение кладбища, как рекомендуют, стоит начинать с крестного знамения и молитвенного поминовения усопшего. После этого можно навести порядок на могиле и некоторое время побыть в тишине.

Поцелуй креста при этом не обязателен, и совершать его из страха нарушить традицию не нужно. Главным проявлением заботы об умерших в православии считается молитва.