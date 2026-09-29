Муфтий предложил консультировать разводящихся в ЗАГСах: что об этом думают саратовцы?

Председатель Духовного управления мусульман Саратовской области Расим Кузяхметов выступил с инициативой на депутатских слушаниях в областной думе. Он предложил наладить сотрудничество органов ЗАГС с религиозными организациями, чтобы священнослужители могли консультировать супругов в кризисных ситуациях, в том числе при разводах. По мнению Кузяхметова, это поможет улучшить духовно-нравственное воспитание молодежи, передает « Глушь медиа ».

Глава ДУМСО также заявил о необходимости создать программу подготовки молодых людей к семейной жизни. Кроме того, он указал на важность повышения престижа учителей и педагогов, борьбы с классовым расслоением и поддержки молодежных проектов — все это, по его словам, необходимо для благополучия страны.