Муфтий предложил консультировать разводящихся в ЗАГСах: что об этом думают саратовцы?

Муфтий Кузяхметов предложил консультировать разводящихся саратовцев в ЗАГСах

Общество

Председатель Духовного управления мусульман Саратовской области Расим Кузяхметов выступил с инициативой на депутатских слушаниях в областной думе. Он предложил наладить сотрудничество органов ЗАГС с религиозными организациями, чтобы священнослужители могли консультировать супругов в кризисных ситуациях, в том числе при разводах. По мнению Кузяхметова, это поможет улучшить духовно-нравственное воспитание молодежи, передает «Глушь медиа».

Глава ДУМСО также заявил о необходимости создать программу подготовки молодых людей к семейной жизни. Кроме того, он указал на важность повышения престижа учителей и педагогов, борьбы с классовым расслоением и поддержки молодежных проектов — все это, по его словам, необходимо для благополучия страны.

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