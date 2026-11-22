Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что регион получил беспрецедентный бесплатный информационный охват благодаря визитам шоумена Павла Воли и инциденту с севшим на мель сухогрузом, передает strana39.ru .

Выступая на форуме «West HoReCa Forum 2026», чиновник подчеркнул, что эти события сформировали мощный органический трафик. «Мы мощно прозвучали, благодаря Павлу Воле и севшему на мель сухогрузу. Причем мы им ничего не платили», — отметил Ермак.

Комик неоднократно посещал область в конце лета и осенью, освещая поездки в Светлогорск, Янтарный и замок Нойхаузен для своей 18-миллионной аудитории в социальных сетях. Параллельно сухогруз Sunny Faith, застрявший у побережья Янтарного после шторма 9 октября, превратился в стихийную туристическую достопримечательность, привлекая тысячи зрителей. Сроки буксировки судна пока не определены. ‎Власти региона рассчитывают, что совокупность этих факторов обеспечит устойчивый рост турпотока в следующем году.