Ватикан опубликовал фрагменты личного дневника папы Римского Франциска, в которых он описал три случая, когда, по его ощущениям, столкнулся с дьяволом. Об этом пишет Associated Press.

Один из эпизодов датирован 24 января 2021 года и относится к дням после возвращения Франциска в Рим. Понтифик написал, что увидел дьявола и услышал его торжествующий голос, будто тот уже всем завладел. Как и в двух предыдущих случаях, Франциск не мог забыть его глаза, но на этот раз особенно запомнил хриплый и мощный голос. Два других эпизода связаны с жизнью папы в Буэнос-Айресе.

Отдельная запись посвящена поездке в Чили в 2018 году. Тогда Франциск сначала усомнился в заявлениях жертв сексуального насилия со стороны священника, но позже признал ошибку. Осознав масштаб скандала, он сравнил увиденное с «вратами ада».

Еще один раздел дневника описывает духовный кризис 2021–2022 годов. По словам кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, готовившего записи к публикации, понтифик тревожился из-за собственной склонности злоупотреблять властью. К концу 2022 года ему удалось преодолеть это состояние, полностью положившись на Божье милосердие.