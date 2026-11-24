В Троице-Сергиевой лавре напомнили верующим евангельский сюжет об исцелении слепорожденного. Как сообщает издание «Кулик», в нем раскрывается тема физического и духовного прозрения, которое ведет человека к благодарности и обретению веры.

По тексту Евангелия, ученики спросили Иисуса Христа, чьи грехи стали причиной слепоты мужчины: его самого или родителей. Спаситель ответил, что недуг послан не как наказание, а чтобы явить дела Божии. Затем он смешал слюну с землей, нанес состав на глаза незрячему, и тот сразу прозрел.

Митрополит Антоний Сурожский, известный проповедник и богослов, отмечал, что слава Божия проявляется не только в физическом исцелении. Не менее важно духовное прозрение человека, который увидел милость Божию и ответил на нее искренней верой.

Владыка Антоний, в миру Андрей Блум, неоднократно бывал в лавре, совершал богослужения в ее храмах и преподавал в Московской духовной академии. Его толкования этого сюжета остаются частью православной проповеднической традиции.