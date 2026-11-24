Исповедь не сводится к формальному перечню проступков, это разговор души с Богом, объяснили верующим. Иоанн Кронштадтский советовал каяться Господу сразу, как только поступок осознан как греховный, и достаточно просто попросить прощения. Однако внутреннего покаяния мало: говорить с Богом следует в храме в присутствии священника, поскольку Христос дал апостолам власть разрешать грехи на земле, и она действует до сих пор, пишет «Наша газета (Зверево)».

На исповеди не нужно подробно пересказывать обстоятельства, имена и детали, как страницы романа. Достаточно назвать суть, например, что осудил брата. Если грех тяжелый, слова придут сами, а при необходимости священник мягко подскажет формулировку.

Готовиться по брошюрам с перечнями грехов не рекомендуют: такие списки часто только смущают. Лучше настроиться внутренне и прочитать молитвы не для галочки, а чтобы смягчилось сердце. Тогда слова будут простыми и своими.