«Несколько десятков» против 371: почему писательница из ЮАР перешла на искусственный интеллект

До перехода на ИИ Харт 14 лет проработала в издательском деле и за это время написала несколько десятков произведений традиционным способом. Работать с искусственным интеллектом она начала в феврале 2025 года. Схема выглядит так: писательница продумывает сюжет, прописывает персонажей и составляет планы глав, а полный текст произведения генерирует ИИ. На создание одной книги уходит всего 45 минут. По данным EWN, в текущем году Харт уже заработала более $1 млн на продаже своих книг. Таким образом, автор сочетает собственное планирование с машинной генерацией текста, что позволяет выпускать книги с высокой скоростью.