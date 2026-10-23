«Несколько десятков» против 371: почему писательница из ЮАР перешла на искусственный интеллект

EWN: писательница Корал Харт выпустила 371 книгу с помощью ИИ

Общество

Южноафриканская писательница, публикующаяся под псевдонимом Корал Харт, выпустила 371 книгу, созданную с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает южноафриканская служба новостей Eyewitness News (EWN).

До перехода на ИИ Харт 14 лет проработала в издательском деле и за это время написала несколько десятков произведений традиционным способом. Работать с искусственным интеллектом она начала в феврале 2025 года. Схема выглядит так: писательница продумывает сюжет, прописывает персонажей и составляет планы глав, а полный текст произведения генерирует ИИ. На создание одной книги уходит всего 45 минут. По данным EWN, в текущем году Харт уже заработала более $1 млн на продаже своих книг. Таким образом, автор сочетает собственное планирование с машинной генерацией текста, что позволяет выпускать книги с высокой скоростью.

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