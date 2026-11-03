Новая пандемия до 2035 года: врачи назвали главную угрозу и точные сроки

Медицинские эксперты предупреждают о высокой вероятности возникновения новой глобальной пандемии в обозримом будущем. По мнению специалистов, опрошенных изданием FONTANKA.RU , подобный сценарий является закономерным этапом эволюции инфекций, а неизвестным остается лишь точный срок его реализации.

Академик РАН Геннадий Онищенко оценивает временные рамки возможного всплеска заболеваемости периодом до 2035 года. Основную угрозу он связывает с мутировавшим вирусом гриппа, уровень распространения которого уже демонстрирует рост в странах Европы и США. По словам эпидемиолога, иммунная защита, выработанная населением в предыдущие эпидсезоны, оказывается неэффективной против новых штаммов.

Врач Александр Мясников также считает новую пандемию неизбежной, указывая в качестве потенциального источника опасности птичий грипп. Он отметил, что, несмотря на массовый забой зараженной птицы, вирус продолжил эволюционировать и приобрел способность передаваться млекопитающим, что создает прямую угрозу для человека.

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что система здравоохранения не рассчитана на резкий приток пациентов. В связи с этим Мясников призвал заблаговременно готовиться к кризису, делая упор на амбулаторное лечение, внедрение дистанционного мониторинга состояния больных с помощью пульсоксиметров и применение технологий искусственного интеллекта для удаленной диагностики.