Один глаз стал другого цвета? Врач объяснила, когда нужно срочно к офтальмологу

Офтальмолог Татьяна Шилова в беседе с RT предупредила, что изменение цвета глаз у взрослых может быть связано с травмами и воспалениями, а не с возрастом. По её словам, цвет глаз определяется количеством и распределением пигмента в радужной оболочке.

В раннем возрасте он ещё формируется, но у большинства взрослых остаётся стабильным. Если один глаз стал заметно отличаться от другого или на радужке появилось новое либо увеличивающееся пятно, следует в ближайшее время обратиться к офтальмологу. При одновременном возникновении боли, покраснения, светобоязни или ухудшения зрения осмотр необходим в тот же день, подчеркнула врач.