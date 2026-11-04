«Один из самых опасных»: Малышева объяснила, почему анальгин и аспирин не стоит пить при простуде

Анальгин и аспирин нельзя считать безопасными средствами при гриппе и простуде. Об этом в эфире программы «Здоровье» на Первом канале предупредила телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

По ее словам, анальгин способен вызывать тяжелые нарушения системы кроветворения, а ограничения на его применение начали вводить еще в 1970-х годах. Врач назвала его одним из наиболее опасных препаратов и призвала отказаться от него из-за риска серьезных осложнений.

Не менее серьезные последствия возможны при приеме аспирина. У детей с высокой температурой он способен привести к поражению печени и судорогам, а у взрослых — вызывать эрозивные повреждения слизистой желудка и образование язв. В качестве альтернативы для снижения температуры Малышева назвала парацетамол и ибупрофен: оба доступны в аптеках без рецепта и могут использоваться как жаропонижающие. При этом она напомнила о недопустимости самолечения и необходимости обращаться за медицинской помощью при первых признаках ОРВИ или гриппа. Отдельно телеведущая затронула облегчение боли в горле: одним из действенных способов она назвала полоскание.