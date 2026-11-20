Паническая атака накрывает внезапно, словно волна резкого, ничем не обоснованного страха и тревоги, хотя внешней угрозы рядом нет. Приступ длится от нескольких минут до получаса и способен выбить почву из-под ног: человек чувствует, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, кружится голова, подступает удушье или ком в горле, бросает то в жар, то в озноб. По данным ВОЗ, с этим сталкивались около 800 млн человек — примерно 10% жителей планеты. В России показатель выше и достигает 20-25%, то есть приступ хотя бы раз переживали около 29-30 млн граждан.

Как пояснила Лилия Шувалова, во время атаки включается симпатический отдел нервной системы, отвечающий за режим «бей или беги», а в кровь поступают катехоламины — адреналин и норадреналин. Последний обостряет реакцию на возможную опасность и делает восприятие более «катастрофичным». Из-за этого даже безобидные с точки зрения угрозы жизни симптомы мозг считывает как инфаркт или инсульт, запуская новый виток выброса гормонов стресса. Успокаивает то, что организм не может удерживать такую концентрацию веществ бесконечно: через 20-30 минут уровень катехоламинов падает и приступ идет на спад.

Чтобы легче пережить острую фазу, специалист советует дыхательные упражнения и способы переключить внимание с тревожных мыслей на окружающую реальность. Один из самых доступных приемов — «техника 5-4-3-2-1»: нужно мысленно или вслух назвать пять видимых предметов, четыре вещи, к которым можно прикоснуться, три звука, два запаха и один вкус.

Чтобы тревога не возвращалась снова и снова, важно докопаться до истинных причин — от банального недосыпа и переутомления до тревожного расстройства личности. Лилия Шувалова подчеркнула, что при появлении таких симптомов не стоит отмахиваться от них: обращение к неврологу, психоневрологу или нейрореабилитологу поможет вовремя подобрать терапию, будь то медикаменты, психотерапия или нейрореабилитация.