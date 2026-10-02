Одинокий контролирует питание, женатый расслабляется: что меняется после свадьбы

Психолог Елена Шаронова рассказала РИАМО , что после свадьбы люди могут набирать вес. Причины — изменение пищевых привычек и снижение контроля за рационом. По словам специалиста, супруги перенимают привычки друг друга, а еда иногда становится способом проявить заботу, справиться со стрессом или компенсировать нехватку эмоциональной близости.

Шаронова объяснила, что когда человек одинок и находится в поиске, его нервная система поддерживает лёгкий тонус: люди работают над внешностью, контролируют питание и стараются понравиться. В стабильном браке партнёр уже найден, и психика расслабляется. Психолог отметила, что один из супругов может постепенно перенять привычку другого к поздним плотным ужинам, сладостям и снекам. Особенно это отражается на женщинах, которые начинают есть такие же порции, как муж, несмотря на разницу в энергозатратах.