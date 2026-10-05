«Оголтелый популизм»: эксперт Радченко раскритиковала компенсацию ипотеки учителям

Эксперт по недвижимости Ирина Радченко раскритиковала идею компенсации 50% ипотеки учителям, назвав ее популизмом. В беседе с « Ридусом » она заявила, что в нынешних экономических условиях изыскать такие средства в федеральном бюджете крайне сложно.

По словам Радченко, инициатива не имеет под собой никаких оснований. Она подчеркнула, что для реализации подобной меры необходим как минимум профицитный бюджет страны. Эксперт отметила, что автор предложения не учитывает это обстоятельство. Радченко назвала идею «оголтелым популизмом» и выразила сомнение в том, что выступивший с ней человек понимает масштаб требуемых расходов.