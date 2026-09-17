Оливье как критерий выбора: российские туристы ищут в Турции отели с новогодним меню

Российские туристы при выборе отелей в Турции все чаще обращают внимание на меню, особенно в новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказал представитель турсектора Аланьи Аслан Мустафа Кылдонер.

По его словам, отдыхающие отдают предпочтение гостиницам, где 31 декабря подают салат оливье. Эти пожелания обязательно учитываются принимающей стороной. Кылдонер отметил, что турецкие отели позаботятся о том, чтобы в новогоднем меню были блюда русской кухни. По его словам, россияне обычно ждут оливье, мясные и рыбные блюда, выпечку и десерты.

Он добавил, что в Турции хорошо изучили кулинарные предпочтения россиян на Новый год: гости хотят видеть именно праздничное меню, а не обычный набор блюд.