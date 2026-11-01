Два мальдивских отеля — Four Seasons Resort и Dusit Thani Maldives — предлагают гостям необычную услугу: при заселении постояльцам выдают телефон и просят быть готовыми собраться за полчаса после звонка, где бы турист ни находился и чем бы ни занимался. Об этом рассказывает « Эпиграф ».

Речь идет о программе «Манта по вызову», которая действует в гостиницах рядом с биосферным заповедником Ханифару. Отдыхающие записываются заранее и ждут, когда в море заметят крупных скатов.

На сборы отводят 30 минут: за это время нужно добраться до морского центра, откуда на лодке отправляются к бухте. Перед заплывом гид предупреждает, что прикасаться к мантам запрещено — иначе вся группа вернется на берег. Затем участники надевают маски для снорклинга и тихо входят в воду; морские обитатели порой проплывают совсем рядом, а пловцам остается наблюдать, как скаты кормятся в естественной среде и кружат вокруг рифов. Знающие люди отмечают, что даже в сезон — с мая по ноябрь — встреча с мантами не гарантирована: телефон может и не зазвонить.