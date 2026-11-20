Актер Стивен Болдуин в интервью изданию RadarOnline подверг критике профессиональные качества своего старшего брата Алека. Несмотря на признание финансовых достижений родственника, Стивен заявил, что тот не обладает наибольшим талантом среди братьев Болдуинов.

«Он не самый талантливый. Я единственный из нас снялся в фильме, который получил два „Оскара“. Пожалуй, стоит этим немного гордиться», — подчеркнул Стивен.

Речь идет о культовой криминальной драме 1995 года «Подозрительные лица», удостоенной премий Американской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Кевин Спейси).

При этом 68-летний Алек Болдуин остается наиболее коммерчески успешным представителем актерской династии. В его фильмографии такие хиты, как «Битлджус», «Американцы», «Простые сложности» и «Отступники». Кроме того, в 2004 году он был номинирован на «Оскар» за главную роль в драме «Тормоз».