«Оставьте молодежь в покое»: Сябитова вступилась за современные пары и объяснила, кто виноват в стереотипах
Сваха Сябитова: молодые люди во все времена ошибались в браке
Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Ямал-Медиа» призвала не считать современную молодежь менее ответственной в вопросах брака, чем предыдущие поколения. По ее словам, молодые люди во все времена сталкивались с трудностями в семейной жизни.
Сябитова отметила, что среди молодых людей много образованных и осознанных. Разводы она не считает исключительно современной проблемой. Телеведущая также подчеркнула, что негативное представление о молодежи во многом формирует интернет: блогеры, актеры и певцы чаще показывают рассчитанный на просмотры контент, а не повседневную жизнь. Она призвала «оставить молодежь в покое».