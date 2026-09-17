«Оставьте молодежь в покое»: Сябитова вступилась за современные пары и объяснила, кто виноват в стереотипах

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с « Ямал-Медиа » призвала не считать современную молодежь менее ответственной в вопросах брака, чем предыдущие поколения. По ее словам, молодые люди во все времена сталкивались с трудностями в семейной жизни.

Сябитова отметила, что среди молодых людей много образованных и осознанных. Разводы она не считает исключительно современной проблемой. Телеведущая также подчеркнула, что негативное представление о молодежи во многом формирует интернет: блогеры, актеры и певцы чаще показывают рассчитанный на просмотры контент, а не повседневную жизнь. Она призвала «оставить молодежь в покое».