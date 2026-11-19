Георгиевский суд на Ставрополье освободил от наказания полностью ослепшего в колонии осужденного. Об этом сообщает MK.RU .

Решение приняли в четверг, 19 ноября, с пятой попытки после череды пересмотров и позиции Верховного суда, который напомнил о едином применении закона. Ранее осужденному отказывали, несмотря на правительственное постановление № 54, по которому при полной слепоте дальнейшее пребывание за решеткой исключается.

Речь идет об Александре Воропаеве, который получил срок по статье 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы — сам он связывал дело с семейным конфликтом. В заключении мужчина перенес тяжелую травму и полностью потерял зрение: по его словам, он упал, тогда как среди других версий звучало избиение со стороны сокамерников из мести.

Несмотря на освобождение от основного наказания, за мужчиной сохранят надзор, а сама история оставила после себя слишком много тяжелых вопросов о цене проступков и том, что происходит за закрытыми дверями колоний.