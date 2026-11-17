В первом полугодии 2026 года россияне оставили сотрудникам продуктовых сетей чаевые на общую сумму ₽19 млн, что на 48,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Нетмонет».

Количество транзакций выросло на 10,3%, достигнув 58,9 тыс. случаев. Наиболее стремительная динамика зафиксирована в премиальном сегменте ритейла: объем вознаграждений там увеличился в шесть раз, составив ₽6 млн при 28,9 тыс. операций. Средний размер чаевых по рынку прибавил 35% и достиг ₽322, тогда как в премиум-сегменте он оказался ниже и составил ₽207.

Представитель сети «Золотое яблоко» подтвердил общую тенденцию, отметив рост числа транзакций на 23% и их объема на 42% при увеличении среднего чека до ₽130. Наибольшие суммы в этой сети получили консультанты, а чаще всего вознаграждали курьеров. Директор по операциям и развитию формата «Select Перекресток» Александр Нигматуллин добавил, что для некоторых работников чаевые формируют до 10% дополнительного дохода. Компания планирует использовать эти данные как критерий для профессионального развития персонала.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает наблюдаемую динамику с низкой базой предыдущих лет и постепенным проникновением культуры благодарности в торговые залы. Управляющий директор «Нетмонет» Оксана Белякова пояснила, что в премиальном ритейле клиенты готовы платить за персональное внимание и экспертность сотрудников, а не только за сам товар.