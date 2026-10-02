Отопление опасно для питомцев: эксперт предупредил об ожогах и зуде

Эксперт Балагуров: отопление грозит животным ожогами и зудом

Общество

Отопление в квартирах может обернуться для домашних животных ожогами и кожными проблемами. Об этом РИАМО сообщил эксперт Григорий Балагуров. По его словам, питомец не должен проводить много времени на батарее. Если радиатор слишком горячий, животное может получить ожог. Постоянное лежание на горячей поверхности приводит к сухости и шелушению кожи, а также к зуду.

Чтобы избежать прямого контакта питомца с горячим радиатором, Балагуров советует накрыть батарею плотным полотенцем и организовать рядом тёплое место для отдыха. Эксперт также отметил, что при понижении влажности у людей нередко возникает сухость кожи, появляются зуд и перхоть. У животных с повышенной чувствительностью дыхательных путей это может провоцировать чихание и кашель, а также приводить к обострению уже имеющихся заболеваний.

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