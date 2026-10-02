Отопление опасно для питомцев: эксперт предупредил об ожогах и зуде

Отопление в квартирах может обернуться для домашних животных ожогами и кожными проблемами. Об этом РИАМО сообщил эксперт Григорий Балагуров. По его словам, питомец не должен проводить много времени на батарее. Если радиатор слишком горячий, животное может получить ожог. Постоянное лежание на горячей поверхности приводит к сухости и шелушению кожи, а также к зуду.