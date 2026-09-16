За два дня до нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае родственник просил ее не выходить из дома. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что 14 сентября к женщине приезжали близкие. Один из них предупредил, что в окрестностях бродит очень много медведей.

Силовики установили предварительную картину произошедшего: хищник подобрался к дому на окраине села поздней ночью, сломал забор, попытался забраться в жилище через окно, а затем через дверь. На стенах позже обнаружили следы когтей. Вероятнее всего, спросонья пенсионерка сразу не поняла, что к ней ломится медведь. Она сама открыла дверь, чтобы выяснить, кто ходит под окнами, и в этот момент хищник набросился на нее. Изувеченное тело утром нашли соседи погибшей. Ночью они не слышали шума или криков о помощи.