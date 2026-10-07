Пхеньян показал 2300 разработок: от водородных элементов до платежных браслетов

В Пхеньяне открылась выставка «Передовая наука, технологии и продукция — 2026». Как сообщает газета «Нодон синмун», на ней представлено около 2300 научно-технических разработок — от водородных топливных элементов и солнечных электростанций до смартфонов, электронных школьных досок и платежных браслетов. Мероприятие проходит в Народном дворце учебы.

В выставке участвуют более 530 предприятий, вузов, научно-исследовательских учреждений и других организаций металлургической, угольной, электроэнергетической, химической, машиностроительной, сельскохозяйственной, легкой и информационной отраслей. Отобраны разработки и образцы, ранее получившие высокую оценку на общенациональных и отраслевых научно-технических выставках и фестивалях. По наблюдению «Нодон синмун», осмотр экспозиции показывает, что стремление к созиданию, направленное на наращивание силы науки и технологий, становится главным течением эпохи.

Один из крупнейших разделов подготовила Государственная академия наук КНДР, представившая более ста разработок. Среди них — технологии получения восстановленного железа путем газификации угля, производства синтетического сгущенного молока и мономера меламина. Университет имени Ким Чхэка показал гибридную солнечную энергетическую систему и полимерное средство для предотвращения отложений. На других стендах демонстрировались котел с циркулирующим кипящим слоем на буром угле, способ производства цемента без гипса и технология изготовления автомобильных колес.

Есть и разработки, близкие к повседневной жизни: смартфон, торговый автомат, автоматическая система подачи питательного раствора для выращивания овощей, электронная доска для школьных классов и домашняя антенна марки «Ачхим». Газета отмечает, что электронная доска и антенна привлекли внимание посетителей не только внешним видом, но и характеристиками, поэтому их разработчикам поступили предложения об обмене технологиями.

Особый интерес представляет платежная система «Силли». На выставке демонстрируются наручная IC-карта и терминал этой системы. По данным «Нодон синмун», платежные браслеты «Силли» уже внедрены в недавно построенной туристической зоне Вонсан-Кальма. Среди других экспонатов — интеллектуальная интегрированная система управления тепличным комплексом в Синыйчжу, энергосберегающая технология сгущения сахарного раствора, оборудование для производства печенья, переносные экзотермические сварочные стержни и новые гербициды.