Пять банок обезболивающего вместо одной: как туристы переплачивают за лекарства

Эксперт Кочкин: покупка лекарств в Турции опасна для здоровья

Общество

Покупка лекарств в Турции может обернуться не только напрасными расходами, но и проблемами со здоровьем или законом. Об этом говорили эксперты в программе «Мы в курсе» на Царьграде: тему ведущая Елена Афонина обсудила с председателем комитета по фармацевтической деятельности Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Вадимом Кочкиным и юристом в сфере медицинского права Николаем Чернышуком.

По словам Кочкина, в Турции, в отличие от Германии, где многие препараты отпускают по рецепту, в аптеках можно купить широкий ассортимент лекарств, поэтому покупки нередко оказываются избыточными: препараты годами лежат дома, пока не истечет срок годности, а затем отправляются в мусор. По официальной статистике, так заканчивается судьба до 70% лекарств, привезенных из-за границы. Кочкин привел пример, как туристы берут пять банок обезболивающего вместо одной, а потом оно не нужно.

Эксперты предупредили и о другом риске: некоторые самостоятельно заменяют привычные отечественные препараты зарубежными аналогами, считая их более эффективными или безопасными, хотя такие лекарства могут отличаться по фармакодинамике и биодоступности. Чернышук назвал такую замену опасной: по его словам, при переходе на иностранные аналоги антикоагулянта непрямого действия, который назначают пациентам с болезнями сердца и после протезирования клапанов, отмечалось увеличение числа кровотечений. Различия между лекарствами могут влиять не только на лечебный эффект, но и на риск побочных реакций, поэтому менять терапию без консультации врача не следует.

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