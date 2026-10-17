Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Петербурге: что известно?

Роспотребнадзор госпитализировал пятерых с подозрением на оспу обезьян

Общество

В Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян. Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает АиФ-Петербург.

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, специалисты также выявляют людей, которые могли контактировать с госпитализированными. Для диагностики оспы обезьян ведомство разработало и зарегистрировало тест-системы, позволяющие обнаружить вирус в короткие сроки. При этом официальной информации о подтверждении диагноза у пяти пациентов до сих пор не поступало.

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