Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы в Петербурге: что известно?

В Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян. Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц и проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает АиФ-Петербург .

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, специалисты также выявляют людей, которые могли контактировать с госпитализированными. Для диагностики оспы обезьян ведомство разработало и зарегистрировало тест-системы, позволяющие обнаружить вирус в короткие сроки. При этом официальной информации о подтверждении диагноза у пяти пациентов до сих пор не поступало.