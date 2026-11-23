Женщинам и девочкам любого возраста следует находиться в православном храме с покрытой головой. Об этом рассказал клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, передает РИА Новости .

По его словам, традиция не требует какого-то одного вида убора. Платок никогда не выделяли как единственно допустимый вариант, а его распространение священник связал с деревенским укладом. Горожанки могли носить шляпу или капор. Сегодня подойдет шапка или другой подходящий головной убор.

Первозванский назвал общий принцип: внешний вид не должен привлекать к человеку лишнего внимания. Как он отметил, большинство верующих понимает, что одежда должна соответствовать обстановке. Он посоветовал приходить в храм в приличной одежде и с покрытой головой, а также учитывать местные представления о скромности, которые различаются в поселке, городе и мегаполисе.