«Плавание вперевалку» через Каспий: как Карл Бушби 31 день добирался до другого берега

«РГ»: британец Карл Бушби завершает кругосветное путешествие длиной 28 лет

Общество

Британский путешественник Карл Бушби завершает кругосветное путешествие, на которое ушло 28 лет. За это время 57-летний мужчина прошел около 50 тысяч километров, пересек четыре континента и побывал в 30 странах, а теперь возвращается в родной Халл, откуда в 1998 году начался его путь, пишет «Российская газета».

Тогда Бушби было 29 лет, и он рассчитывал закончить задуманное примерно за пять лет. По его словам, даже предположение о 12 годах дороги оказалось слишком оптимистичным.

За годы странствий путешественник совершил более 75 миллионов шагов. На его маршруте были тропические джунгли, пустыни, замерзшая тундра и другие труднопроходимые участки. Бушби пересекал Берингов пролив по дрейфующим льдам, а Каспийское море и Ла-Манш преодолел вплавь. Дольше всего он находился в России — на этот участок ушло около десяти лет.

Одним из самых сложных испытаний стало пересечение Каспия: из-за геополитических конфликтов и закрытия сухопутных маршрутов путешественник решил добраться до противоположного берега по воде, и на это ушел 31 день. Бушби использовал собственную технику, которую назвал «плаванием вперевалку»: в гидрокостюме и спасательном жилете он попеременно плыл и держался на воде. Дорога стала испытанием и для личной жизни: за годы путешествия британец дважды вступал в отношения, но ни одна из девушек не выдержала длительной разлуки. За почти 28 лет Бушби сменил множество пар обуви: сначала он пытался вести счет, но со временем перестал и теперь уже не помнит, сколько пар износил.

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