«Победа будет за нами»: Майоров назвал отмену концерта Реввы победой патриотов

Майоров признался, что не удивлен скоростью реакции: по его обращениям подобное происходит уже не в первый раз. Общественник считает такие случаи позитивными и вселяющими уверенность в победе — не только на полях СВО, но и в идеологическом, патриотическом аспекте. Майоров заявил, что почти весь российский шоу-бизнес контролирует «пугачевская мафия», зарабатывающая на концертах в РФ, несмотря на русофобские высказывания. Из-за таких артистов, как Ревва, по его мнению, не получают внимания по-настоящему талантливые патриоты. Общественник добавил, что эту «тусовку» нужно «вырубить», чтобы пробились «нормальные благородные деревья».