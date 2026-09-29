«Победа будет за нами»: Майоров назвал отмену концерта Реввы победой патриотов

Сергей Майоров: отмена концерта Реввы говорит о силе патриотов

Общество

Оперативная отмена концерта Александра Реввы (Артур Пирожков) в Новосибирске свидетельствует о большом числе патриотически настроенных граждан в России. Об этом «Абзацу» заявил председатель «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров. По его словам, он лично требовал от региональных властей запретить мероприятие.

Майоров признался, что не удивлен скоростью реакции: по его обращениям подобное происходит уже не в первый раз. Общественник считает такие случаи позитивными и вселяющими уверенность в победе — не только на полях СВО, но и в идеологическом, патриотическом аспекте. Майоров заявил, что почти весь российский шоу-бизнес контролирует «пугачевская мафия», зарабатывающая на концертах в РФ, несмотря на русофобские высказывания. Из-за таких артистов, как Ревва, по его мнению, не получают внимания по-настоящему талантливые патриоты. Общественник добавил, что эту «тусовку» нужно «вырубить», чтобы пробились «нормальные благородные деревья».

Читайте также

Renault воскресила легендарный R8 Gordini в электрическом концепте с 266 силами

Американский телеведущий Виктор Лопез умер после двух лет борьбы с раком

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Каждый четвертый россиянин, голосующий дистанционно, живет в Подмосковье

Каждый четвертый россиянин, голосующий дистанционно, живет в Подмосковье

Студентов вывели из здания: что произошло в московском университете

Почти каждый пятый турист на Камчатке — из Москвы: куда едут и что смотрят

Почти каждый пятый турист на Камчатке — из Москвы: куда едут и что смотрят

Врач назвал анализы, которые стоит сдать осенью

Врач назвал анализы, которые стоит сдать осенью

«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

Более 27 млн рублей направили на сурдоперевод для жителей Москвы и Подмосковья

Более 27 млн рублей направили на сурдоперевод для жителей Москвы и Подмосковья

«Рассвет» обеспечил интернет для дистанционного голосования в Заполярье

Воздвижение 2026 года: зачем верующие соблюдают строгий пост 27 сентября

Герой России Людмила Болилая приняла участие в голосовании в Подмосковье

Герой России Людмила Болилая приняла участие в голосовании в Подмосковье

Добавьте mosregtoday.ru в избранное