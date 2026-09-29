«Победа будет за нами»: Майоров назвал отмену концерта Реввы победой патриотов
Сергей Майоров: отмена концерта Реввы говорит о силе патриотов
Оперативная отмена концерта Александра Реввы (Артур Пирожков) в Новосибирске свидетельствует о большом числе патриотически настроенных граждан в России. Об этом «Абзацу» заявил председатель «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров. По его словам, он лично требовал от региональных властей запретить мероприятие.
Майоров признался, что не удивлен скоростью реакции: по его обращениям подобное происходит уже не в первый раз. Общественник считает такие случаи позитивными и вселяющими уверенность в победе — не только на полях СВО, но и в идеологическом, патриотическом аспекте. Майоров заявил, что почти весь российский шоу-бизнес контролирует «пугачевская мафия», зарабатывающая на концертах в РФ, несмотря на русофобские высказывания. Из-за таких артистов, как Ревва, по его мнению, не получают внимания по-настоящему талантливые патриоты. Общественник добавил, что эту «тусовку» нужно «вырубить», чтобы пробились «нормальные благородные деревья».