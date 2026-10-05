Почему мы боимся клоунов? Психолог объяснила, что дело не в страхе, а в невозможности распознать эмоции

Психолог Абравитова: страх клоунов вызван невозможностью распознать эмоции

Общество

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT объяснила, что боязнь клоунов может возникать из-за невозможности распознать их настоящие эмоции. По ее словам, плотный грим лишает человека привычных ориентиров для оценки поведения собеседника.

Когда лицо покрыто слоем краски, мы теряем возможность считывать микродвижения. В итоге мозг не может предсказать поведение объекта, а неизвестность в таком случае равна опасности. Перед нами человек, но его социальное лицо отключено.

Психолог отметила, что тревогу также могут усиливать ассоциации с болезнью или нежитью из-за белого грима и ярко выделенных губ. Дополнительную роль сыграла массовая культура: в кино и сериалах образ клоуна постепенно стал использоваться не только для комических сюжетов, но и как воплощение злодея.

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