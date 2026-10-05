Почему после операции и долгого перелета растет риск тромбоза: объяснение врача

Гематолог Радион Тарновский в беседе с Lenta.ru назвал длительную неподвижность и крупные операции факторами, повышающими риск тромбоза. По его словам, склонность к этому патологическому состоянию нельзя определить только по густоте крови или показателям общего анализа.

Врач пояснил, что вероятность тромбоза растет после серьезных хирургических вмешательств и длительного отсутствия движения. Именно поэтому пациентам после операций могут назначать профилактику антикоагулянтами и рекомендовать раннюю активизацию.

К другим факторам риска Тарновский отнес ряд онкологических заболеваний, перенесенный ранее тромбоз, длительные перелеты и поездки с ограниченным движением, беременность и послеродовой период, ожирение и вредные привычки. При этом наличие одного из пунктов не означает, что у человека обязательно разовьется опасное для жизни состояние, уточнил гематолог.